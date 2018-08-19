2018-08-19T10:30:48+03:00
Политика

Путин и Меркель выступили против политизации «Северного потока-2»

Президент РФ и канцлер ФРГ подчеркнули необходимость мер, которые оградят участвующие в проекте газопровода компании от санкций США
Денис СУХОВ
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Путин и Меркель выступили против политизации «Северного потока-2»Путин и Меркель выступили против политизации «Северного потока-2»Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине выступили против политизации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На встрече обсуждались такие крупные проекты как «Северный поток — 2». Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект», - рассказал Песков.

Также лидеры обменялись мнениями на тему возможных санкций США против участников проекта «Северный поток-2».

«Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий, он выгоден, конкурентен. Поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», - добавил Песков.

По его словам, во время субботних переговоров не стояло задачи по достижению конкретных договоренностей по совместному реагированию на санкционные угрозы США. На вопрос о том, какими способами предполагается оградить компании-участники проекта от ограничений, Песков ответил: «Различными».

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект поддерживают крупные энергетические компании из ФРГ, Австрии и Франции. Против его реализации выступают Украина, Польша и США.

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