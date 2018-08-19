СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-19T10:56:40+03:00

Россия и Япония задействуют Транссибирскую магистраль для грузоперевозок между странами Фото: REUTERS

Ожидается, что решение сократит логистические расходы компаний на 40%, а срок поставок составит 20-27 дней

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Россия и Япония планирует задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого «третьего канала» для грузоперевозок между странами.

Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, пробная поставка по Транссибу может состояться уже 11-13 сентября, в дни Восточного экономического форума во Владивостоке, который посетят президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что к использованию железной дороги для перевозки грузов в Россию проявят интерес от пяти до десяти японских компаний. В ходе тестовой поставки оценят стоимость и время перевозок, процедуру таможенного оформления и другие факторы, которые могут повлиять на качество и конечную стоимость перевозимых товаров.

В настоящее время грузы между Россией и Японией доставляются в основном по морю или авиационным транспортом. Сроки доставки грузов кораблями составляют от 53 до 62 дней. Перевозка самолетом происходит в разы быстрее, но является высокозатратной.

По оценке специалистов, перевозка по Транссибу позволит компаниям сократить логистические расходы на 40%, а срок поставок составит от 20 до 27 дней.

Напомним, в мае этого года в Токио прошел четвертый бизнес-форум по развитию Транссиба, в котором приняли участие представители крупных торговых, логистических и железнодорожных компаний, а также профильных министерств России, Японии, Китая, Казахстана и Монголии.