СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-19T11:21:40+03:00

Власти Ирана могут отменить для туристов штампы о пересечении границы страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Иранские власти рассматривают возможность отмены штампов о пересечении границы страны иностранными туристами, чтобы защитить последних от возможных американских санкций.

Об этом сообщил вице-президент страны и руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму исламской республики Али Асгар Мунесан.

«Полиция и министерство иностранных дел Ирана уже одобрили эту инициативу. Сейчас мы ожидаем одобрения со стороны правительства», - цитирует чиновника агентство Irna.

По словам Мунесана, число туристов, посетивших Иран в первом квартале этого года выросло на 38%. Однако число гостей из Европы значительно сократилось, что негативно отражается на работе четырех- и пятизвездочных отелей.

«Мы готовим целый пакет мер по поддержке отелей и привлечению туда потока туристов», - одчеркнул вице-президент.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из так называемой «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении санкций против исламской республики.

Предполагается, что ограничения Вашингтона коснутся не только иранских банков и предприятий, но и резидентов третьих стран, продолжающих работу с ними.

Первая часть американских санкций против Ирана вступила в силу 7 августа ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор, куплю-продажу золота и ряда металлов, а также операции Тегерана с долларом. Вторая часть пакета вводится с 5 ноября — она затронет топливно-энергетический комплекс страны и транзакции с центральным банком республики.