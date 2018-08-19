2018-08-19T12:32:41+03:00
Политика

Появилось видео тоста Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии

В субботу российский лидер посетил торжество по случаю бракосочетания главы австрийской дипломатии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера
Денис СУХОВ
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Владимир Путин и Карин Кнайсль танцуют на свадьбеВладимир Путин и Карин Кнайсль танцуют на свадьбеФото: REUTERS
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В сети появилось видео, на котором президент РФ Владимир Путин поздравляет молодоженов и произносит тост на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

Глава государства отметил, что Карин Кнайсль стала его первым другом в Австрии, и он поддерживает с ней хорошие отношения до сих пор. Особенно Путин отметил живой интерес главы МИД Австрии к российской истории, которую она «изучала и продолжает изучать».

Кроме того, Путин поблагодарил молодоженов за приглашение на свадьбу, пожелал создать крепкую и счастливую семью, а также подчеркнул, что всегла буде рад приветствовать их в России.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что свадебные торжества проходили в «непринужденной и очень теплой атмосфере». Свой тост Путин произнес на немецком языке, чем приятно удивид присутствующих гостей.

«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», - добавил Песков.

Напомним, 18 августа, направляясь в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ, Владимир Путин сделал короткую остановку в Южной Штирии, чтобы посетить торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Президент провел на свадьбе около часа, успев поздравить молодоженов, подарить им подарки и расписаться на капоте свадебного автомобиля.

Тост Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль.

Сам глава российского государства охарактеризовал поездку в Штирию как «хорошую» и «очень добрую». Несмотря на неформальный и частный характер визита, Путин воспользовался возможностью провести краткий разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который также присутствовал на свадьбе.

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