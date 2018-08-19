2018-08-19T12:58:37+03:00
В мире

Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человек

Чрезвычайная ситуация в регионе возникла из-за продолжающихся мощных муссонных дождей
Денис СУХОВ
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Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человекЧисло жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человекФото: REUTERS
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Чуть более чем за неделю 357 человек стали жертвами наводнения вюжном индийском штате Керала, где с 8 августа продолжаются мощные муссонные дожди. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что регион столкнулся с худшим наводнением за последние сто лет. Открыты 80 дамб, более 220 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и ютиться в 1500 лагерях временного размещения.

В операциях по эвакуации населения и оказанию помощи задействованы подразделения армии, ВВС, ВМС, береговой охраны и национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Всего по данным МВД Индии, с начала сезона муссонов от наводнений и оползней погибли более 860 человек. Особенно тяжелая ситуация сложилась в семи штатах на юге страны, из них самое большое число жертв и разрушений пришлось на Кералу.

Сезон дождей в Индии как правило начинается в начеле-середине июня и продолжается вплоть до конца сентября.

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