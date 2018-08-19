Власти Северной Кореи примут экспертов ИКАО для проведения проверок

СЕГОДНЯ 13:24 2018-08-19T13:24:04+03:00

По данным японских СМИ, специалисты организации посетят стартовые площадки на территории КНДР, чтобы подтвердить наличие всех надлежащих мер безопасности для международной гражданской авиации

Изменить размер текста: A A

Северокорейские власти согласились принять экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые должны будут подтвердить безопасность воздушного пространства страны для полетов гражданской авиации.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута еще в мае этого года, когда чиновники ИКАО посетили Пхеньян. Тогда руководство КНДР заверило представителей организации, что более не будет предпринимать опасные для гражданской авиации действия без предварительного уведомления других стран региона.

Ожидается, что эксперты ИКАО посетят стартовые площадки, с которых осуществлялись пуски северокорейских баллистических ракет, чтобы убедиться в наличии всех надлежащих мер безопасности для международной гражданской авиации.

Уже несколько лет авиакомпании избегают маршруты, проходящие через воздушное пространство КНДР, из-за угрозы внезапных ракетных испытаний. В последний раз специалисты ИКАО инспектировали Северную Корею в 2008 году, но тогда проверка не была связана с ракетной программой страны.