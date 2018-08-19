2018-08-19T13:54:01+03:00
Экономика

Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 году

Всего на исполнении ФССП находилось 5,6 млн производств, включая дела, перешедшие с прошлых лет
Денис СУХОВ
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Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 годуПриставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Судебные приставы собрали за первые шесть месяцев 2018 года более 2 трлн рублей долгов россиян перед банками. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось (с учетом долгов, перешедших с прошлых лет) около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей», - цитирует ТАСС сообщение ФССП.

Отмечается, что число активных производств увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1 млн. Переданная приставам сумма долгов сопоставима с годовым бюджетом Москвы или объемом бюджетных ассигнований на выполнение десятилетней космической программы.

В службе подчеркнули, что долги граждан перед кредитными организациями составляют уже четверть от суммы всех долгов, взыскиваемых российскими приставами с физических и юридических лиц.

Среди неисполненных обязательств россиян 932 млрд рублей составляют долги перед другими физическими лицами ( из низ 132 млрд по алиментам), 3,2 трлн рублей — в пользу юридических лиц (включая банки) и 417 млрд — в пользу бюджетных и внебюджетных фондов.

В свою очередь юридические лица задолжали гражданам 195 млрд рублей, 2,3 трлн рублей — другим органиазциям и 659 млрд рублей - бюджетными и внебюджетными фондам.

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