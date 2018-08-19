2018-08-19T14:17:53+03:00
Спорт

Нурмагомедов признался, что мечтает сокрушить Макгрегора как "цыпленка"

Дагестанский боец считает, что у ирландца есть лишь одна возможность одолеть его
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор МакгрегорДагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор
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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями относительно долгожданного поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Так, россиянин считает, что его противника слишком переоценивают, а ведь на самом деле у него совсем немного возможностей для того, чтобы одержать победу.

"Он очень популярен, у него громкое имя, но у него только один шанс – лаки-панч (удачный удар - прим. ред.). У него есть только левая рука, и все. А что насчет борьбы, захватов? Моя мечта – сокрушить этого парня как цыпленка. Я хочу, чтобы "клетка" закрылась за нами, затем вы все увидите", - приводятся слова Нурмагомедова в интервью на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter.

При этом российский боец подчеркнул, что понимает причину, по которой многие люди хотят увидеть этот бой, ставший "самым громким в истории" турнира.

Напомним, что ирландец и дагестанец встретятся 6 октября в "T-Mobile-Арена" в Лас-Вегасе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все билеты на этот "поединок века" были распроданы всего за 3 минуты, а ведь вместимость зала составляет 20 тысяч человек.

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