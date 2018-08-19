Bild: Путин может посетить в октябре свадьбу Герхарда Шредера

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-19T14:18:48+03:00

По данным немецкого таблоида, президент РФ вероятно снова приехать в Берлин уже грядущей осенью, но на этот раз визит будет частным

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Президент РФ Владимир Путин может посетить в октябре свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и гражданки Республики Корея Ким Сон Ен.

Немецкий таблоид Bild утверждает, что побывавший накануне в Берлине Путин может снова вернуться в Германию уже грядущей осенью, но на этот раз уже с частным визитом.

«В Берлине ходят слухи, что в октябре он (Путин) может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шрёдера», - пишет таблоид.

По информации издания, церемония бракосочетания Шредера и Ким Сон Ён намечена на 5 октября. Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут в отеле Адлон в центре Берлина.

Кроме того Bild отмечает, что «уже в середине сентября» в ФРГ ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова, хотя официально правительство Германии еще не подтвердило визит дипломата.

Ранее глава российского государства побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Путин заглянул на торжество всего на час, но успел поздравить молодоженов, преподнести подарки, потанцевать с невестой и произнести пространный тост.

Напомним, намечающийся брак станет для 74-летнего Герхарда Щредера уже пятым. Со своей новой избранницей, кореянкой Ким Сон Ён, бывший канцлер познакомился около двух лет назад на бизнес-конференции, на которой она работала переводчиком. Примерно в то же время, в 2016 году, Шредер развелся с предыдущей женой, Дорис Шредер-Кёпф, с которой воспитывал троих детей.