Замглавы РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-19T14:42:41+03:00

По данным СК РФ, Алексей Белобородов подозревается в покушении на мошенничество

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Заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных были задержаны по делу о взяточничестве. Такое заявление сделали в ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

"Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что проведению расследования данного дела активно содействуют сотрудники Управления "П" Федеральной службы безопасности РФ. В ближайшее время сторона обвинения обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Стоит отметить, что Алексей Белобородов работает в РКК "Энергия" уже несколько лет - с 2016 года. До этого он долгие годы служил в Вооруженных силах нашей страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до этого в июле в головном научном институте "Роскосмоса", ЦНИИмаш, и "Объединенной ракетно-космической корпорации" прошли обыски также связанные с коррупцией и госизменой.