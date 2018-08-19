СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-19T15:11:35+03:00

В руководстве медицинского центра признались, что уже давно готовились к возникновению острой нехватки сотрудниц

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В одной из больниц американского города Феникс штата Аризона 16 медсестер объявили о беременности почти одновременно. Сотрудницы отделения интенсивной терапии заверили, что не сговаривались друг с другом, и это вышло совсем случайно.

Ожидается, что роды всех медсестер пройдут в период с октября 2018 года по январь 2019-го. В руководстве медицинского центра уже пообещали отправить молодых матерей в заслуженный декретный отпуск на 12 недель.

Более того, там признались, что уже давно готовились к временному уходу большого количества сотрудниц и нехватке кадров. Теперь беременные медсестры могут не участвовать в проведении химиотерапии пациентам, а также не контактировать с больными туберкулезом.

Пошли на уступки и в столовой медицинского учреждения, где специально по просьбе будущих рожениц в меню добавили соленые огурцы и оливки, передает CNN.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад жительница Австралии Кейт Хилл смогла забеременеть дважды всего за 10 дней.