СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-19T15:50:47+03:00

В Совфеде заявили о готовности участников «Северного потока-2» к санкциям США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия, как и все остальные участники проекта газопровода «Сервеный поток-2» готовы к вероятным санкциям США. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор уверен, что никакие американские ограничения уже не остановят реализацию проекта и не заставят выйти из него иностранных партнеров. Напротив, агрессивная политика Вашингтона несет все признаки недобросовестной конкуренции, и следуя этому пути США рискуют вовсе потерять европейский рынок газа.

«Проект будет реализован, США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа», - добавил парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Берлине в субботу президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против политизации «Северного потока-2», подчеркнув исключительно коммерческую сущность проекта.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект поддерживают крупные энергетические компании из ФРГ, Австрии и Франции. Против его реализации выступают Украина, Польша и США.