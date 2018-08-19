В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать свадьбу Шредера

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-19T16:06:47+03:00

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Президент России Владимир Путин не планировал посещать свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и корейской переводчицы Ким Сон Ен. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Между тем, ранее в одной из статей немецкого таблоида Bild появилась информация о том, что российский лидер может посетить ФРГ с частным визитом уже этой осенью. Так, политик якобы решил стать гостем на церемонии бракосочетания своего друга Шредера и его возлюбленной. Данное торжество запланировано на 5 октября, и все мероприятия пройдут в отеле Адлон в центре Берлина.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что в минувшую субботу, 18 августа, Путина успел побывать на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Президент заглянул на торжество всего на час и в ходе этого короткого визита поздравил молодоженов, преподнес им сразу несколько подарков, потанцевал с невестой и даже расписался на автомобиле, передает сайт kp.ru.