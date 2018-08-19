2018-08-19T16:27:57+03:00
Спорт

"Вне политики": Украинский футболист признался, что уважает гимн и флаг России

Защитник ФК "Нижний Новгород" объяснил причины своего странного поведения перед матчем с сочинской командой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболист Виталий Федорив. Фото ИТАР-ТАСС Алексей ФилипповФутболист Виталий Федорив. Фото ИТАР-ТАСС Алексей Филиппов
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Украинский футболист Виталий Федорив, выступающий в качестве защитника в ФК "Нижний Новгород" заявил, что на самом деле уважает российские гимн и флаг, а свое странное поведение во время недавнего матча с командой "Сочи" объяснил чтением молитвы.

Напомним, что в субботу, 18 августа, на стадионе "Фишт" состоялся матч седьмого тура ОЛИМП-ФНЛ. Перед началом игры на трибунах традиционно зазвучал гимн нашей страны, и пока игроки обеих команд устремляли свои взгляды на флаг, украинец продолжал смотреть в сторону зрителей.

"Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт - вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", - пояснил свои действия Федорив, чьи слова приводятся на сайте ФК.

Стоит отметить, что украинский спортсмен стал частью российского футбольного клуба "Олимпиец из Нижнего Новгорода" еще в конце февраля 2018 года.

В свой последний матч эта команда обыграла противников из ФК "Сочи" со счетом 1:0, передает сайт kp.ru.

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