В МИД Ирана заявили о намерении США устроить госпереворот в республике
В министерстве иностранных дел Ирана считают, что Соединенные Штаты создали так называемую "группу действий" по Исламской Республике с целью осуществления очередного государственного переворота в стране. Такое заявление сделал глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф.
"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство [Мохаммеда] Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что о создании "группы действий" по Ирану стало известно 16 августа от госсекретаря США Майка Помпео. Он рассказал, что данное объединение будет отвечать за пересмотр и всестороннюю оценку действий американского госдепартамента в отношении этой Исламской Республики.
Тогда же политик вновь обвинил Тегеран в использовании "дестабилизирующих и насильственных" методов ведения переговоров как с самими Штатами, так и с их партнерами, передает сайт kp.ru.