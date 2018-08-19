2018-08-19T16:46:50+03:00
В мире

В МИД Ирана заявили о намерении США устроить госпереворот в республике

По мнению главы ведомства Мохаммада Зарифа, именно с этой целью американцами была создана так называемая "группа действий"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад-Джавад ЗарифФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел Ирана считают, что Соединенные Штаты создали так называемую "группу действий" по Исламской Республике с целью осуществления очередного государственного переворота в стране. Такое заявление сделал глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство [Мохаммеда] Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что о создании "группы действий" по Ирану стало известно 16 августа от госсекретаря США Майка Помпео. Он рассказал, что данное объединение будет отвечать за пересмотр и всестороннюю оценку действий американского госдепартамента в отношении этой Исламской Республики.

Тогда же политик вновь обвинил Тегеран в использовании "дестабилизирующих и насильственных" методов ведения переговоров как с самими Штатами, так и с их партнерами, передает сайт kp.ru.

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