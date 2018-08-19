2018-08-19T17:02:02+03:00
Политика

США опасаются вмешательства России, Китая, Ирана и КНДР в выборы-2018

В Вашингтоне заверили, что принимают меры для недопущения подобной ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов в очередной раз обвинили Россию в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. Однако в этот раз опасения у американцев вызывает не только наша страна, но также Китай, Иран и КНДР. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Могу сказать совершенно точно, что существует угроза национальной безопасности из-за китайского вмешательства, иранского вмешательства, северокорейского вмешательства", - сказал политик.

Он подчеркнул, что в настоящий момент американские спецслужбы и другие ведомства принимают все необходимые меры для недопущения подобной ситуации, передает телеканал ABC.

Между тем, никаких доказательств или хотя бы причин возникновения опасений представлено так и не было.

Стоит отметить, что в Совете Федерации РФ ожидали такого развития событий. Так, например, глава комитета по международным делам Константин Косачёв предупреждал, что по мере приближения американских выборов в Конгресс подобных антироссийских заявлений будет становиться все больше, сообщает сайт kp.ru.

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