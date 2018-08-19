2018-08-19T17:25:04+03:00
Происшествия

На Украине столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль

В результате аварии пострадали по меньшей мере два человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадали не менее двух человекПострадали не менее двух человекФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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На Украине произошла авария с участием туристического автобуса. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Такое заявление сделали в пресс-службе управления Нацполиции по Львовской области.

ДТП произошло утром в воскресенье, 19 августа, на участке трассы ЛьвовТернополь в районе села Подгороднее, расположенного близ Золочева.

По предварительной версии, один из местных жителей не справился с управлением автомобилем и врезался в маршрутный автобус, в салоне которого находились 44 пассажира.

В результате в больнице оказался сам водитель машины и еще одна женщина. В настоящий момент правоохранители устанавливают окончательные причины случившегося, передает УНН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в это воскресенье еще одна авария с участием автобуса произошла в Андроповском районе Ставропольского края. В результате этого ДТП погибли 2 человека, еще 17 оказались в больнице, в том числе пятеро детей.

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