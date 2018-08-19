На Украине столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль
На Украине произошла авария с участием туристического автобуса. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Такое заявление сделали в пресс-службе управления Нацполиции по Львовской области.
ДТП произошло утром в воскресенье, 19 августа, на участке трассы Львов — Тернополь в районе села Подгороднее, расположенного близ Золочева.
По предварительной версии, один из местных жителей не справился с управлением автомобилем и врезался в маршрутный автобус, в салоне которого находились 44 пассажира.
В результате в больнице оказался сам водитель машины и еще одна женщина. В настоящий момент правоохранители устанавливают окончательные причины случившегося, передает УНН.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в это воскресенье еще одна авария с участием автобуса произошла в Андроповском районе Ставропольского края. В результате этого ДТП погибли 2 человека, еще 17 оказались в больнице, в том числе пятеро детей.