Контракт на поставки Минобороны новых Су-57 будет подписан до конца лета
Объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца лета 2018 года подписать контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в российскую армию. Такое заявление сделал президент ОАК Юрий Слюсарь.
По его словам первая установочная партия составит порядка 12 истребителей, основные же поставки непосредственно в воинские части начнутся со следующего года.
Ожидается, что соглашение с Минобороны будет подписано на полях форума "Армия-2018", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" в период с 21 по 26 августа. Во сколько именно оборонному ведомству обойдется каждый из поставленных истребителей пока не сообщается, однако стоимость наверняка будет выше, чем у самолетов четвертого поколения, но ниже, чем у западных аналогов, заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 1".
Ранее сайт kp.ru публиковал видео боевого разворота российского Су-57, который был продемонстрирован во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018".