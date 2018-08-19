Контракт на поставки Минобороны новых Су-57 будет подписан до конца лета

СЕГОДНЯ 19:12 2018-08-19T19:13:04+03:00

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Объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца лета 2018 года подписать контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в российскую армию. Такое заявление сделал президент ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам первая установочная партия составит порядка 12 истребителей, основные же поставки непосредственно в воинские части начнутся со следующего года.

Ожидается, что соглашение с Минобороны будет подписано на полях форума "Армия-2018", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" в период с 21 по 26 августа. Во сколько именно оборонному ведомству обойдется каждый из поставленных истребителей пока не сообщается, однако стоимость наверняка будет выше, чем у самолетов четвертого поколения, но ниже, чем у западных аналогов, заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru публиковал видео боевого разворота российского Су-57, который был продемонстрирован во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018".