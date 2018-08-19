Пьяный водитель сбил толпу людей возле ночного клуба по Франции

СЕГОДНЯ 19:31 2018-08-19T19:31:08+03:00

Целью пьяного молодого человека было отомстить охраннику заведения за то, что тот не пустил его внутрь

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Пьяный молодой человек, будучи за рулем легкового автомобиля, совершил умышленный наезд на толпу посетителей одного из ночных клубов французского города Камбре, расположенного на севере страны. В результате инцидента пострадали семь человек.

Происшествие произошло в ночь на воскресенье, 19 августа. По информации правоохранителей, 18-летний парень попытался пройти в клуб, но был остановлен охранником, которому не понравилось, что тот находился в сильном алкогольном опьянении. Тогда молодой человек сел за руль своего автомобиля и на полной скорости въехал в толпящуюся у входа молодежь.

Двое из семи пострадавших получили серьезные травмы и были срочно доставлены в ближайшие больницы. Врачи утверждают, что в настоящий момент их жизни все еще находятся под угрозой.

Водитель же вскоре был задержан и взят под стражу. По факту инцидента начато расследование, передает AFP.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в это же воскресенье еще одно происшествие произошло в баре испанского населенного пункта Кастрильо-Техерьего. Мужчина расстрелял посетителей заведения, убив одного из них и ранив еще троих, а после скрылся с места трагедии.