Пьяный водитель сбил толпу людей возле ночного клуба по Франции
Пьяный молодой человек, будучи за рулем легкового автомобиля, совершил умышленный наезд на толпу посетителей одного из ночных клубов французского города Камбре, расположенного на севере страны. В результате инцидента пострадали семь человек.
Происшествие произошло в ночь на воскресенье, 19 августа. По информации правоохранителей, 18-летний парень попытался пройти в клуб, но был остановлен охранником, которому не понравилось, что тот находился в сильном алкогольном опьянении. Тогда молодой человек сел за руль своего автомобиля и на полной скорости въехал в толпящуюся у входа молодежь.
Двое из семи пострадавших получили серьезные травмы и были срочно доставлены в ближайшие больницы. Врачи утверждают, что в настоящий момент их жизни все еще находятся под угрозой.
Водитель же вскоре был задержан и взят под стражу. По факту инцидента начато расследование, передает AFP.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в это же воскресенье еще одно происшествие произошло в баре испанского населенного пункта Кастрильо-Техерьего. Мужчина расстрелял посетителей заведения, убив одного из них и ранив еще троих, а после скрылся с места трагедии.