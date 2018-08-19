Частные авиакомпании рассказали о самых странных причудах своих клиентов

СЕГОДНЯ 20:24 2018-08-19T20:25:16+03:00

Порой богачи арендуют самолеты не только для себя, но и для своих питомцев и даже сотовых телефонов

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Наличие средств и возможностей позволяет воплощать в действительность даже самые сумасшедшие и нелепые запросы. Частным авиакомпаниям порой приходится сталкиваться именно с такими просьбами.

Так, например, один из богачей выложил целое состояние за то, чтобы посетить с семьей Disney World во Флориде. Он арендовал четыре самолета, каждый из которых был оформлен в стиле диснеевских сказок и мультфильмов. Другой же клиент готов был много заплатить за то, чтобы пилоты изменили маршрут полета, и он мог наблюдать из иллюминатора самые красивые виды.

Бывало и такое, что целый самолет отводился под питомцев богачей - коней, собак, свиней и других животных. Даже сотовые телефоны и блюда известных шеф-поваров становились отдельными "пассажирами" и "путешествовали" без своих владельцев.

Многие состоятельные люди арендуют самолеты для празднования различных событий. Например, один мужчина хотел отметить в воздухе свое 50-летие, но чтобы задуть свечи во время полета ему пришлось взять на борт пожарного, который следил за безопасностью. Еще одна пара зафрахтовала лайнер и устроила на нем настоящий концерт со спа-процедурами и фуршетом. Примечательно, что по истечению времени аренды воздушное судно приземлилось там же, откуда и вылетело, передает Daily Mail.