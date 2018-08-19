Премьер-министром Словении стал бывший комик-пародист

СЕГОДНЯ 20:39 2018-08-19T20:39:50+03:00

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Бывший комедийный актер и экс-мэр города Камник Марьян Шарец стал новым премьер-министром Словении. Такое решение было принято парламентом страны в пятницу, 17 августа.

За кандидатуру 40-летнего политика проголосовали 55 из 90 депутатов. Против высказался лишь 31 человек, еще четверо воздержались.

По данным агентства STA, ранее свою поддержку Шарецу продемонстрировали пять партий парламента левой ориентации. Вскоре после избрания бывший пародист поблагодарил всех депутатов за оказанное ему доверие и направился к президенту страны Боруту Пахору за мандатом на формирование правительства.

Премьер пообещал сделать все возможное для улучшения ситуации в стране и заверил, что его избрание станет лишь первым шагом к созданию 13-го кабинета министров Словении.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что именно Марьян Шарец являлся главным соперником действующего главы республики во время президентских выборов 2017 года.