2018-08-19T21:43:49+03:00
Происшествия

Похолодание придет в Москву уже на следующей неделе

Столбики термометров резко опустятся до +18 градусов в дневные часы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В середине недели в Москве ожидается дождь, но он будет кратковременным и совсем небольшимВ середине недели в Москве ожидается дождь, но он будет кратковременным и совсем небольшимФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшую среду, 22 августа, в столицу придет похолодание. Температура воздуха в послеполуденные часы будет опускаться до 18 градусов тепла, однако такая погода продержится недолго.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, начало грядущей рабочей недели будет достаточно летним. Так, в дневные часы столбики термометров окажутся на уровне +22...+24 градусов, а в ночные - в районе +13…+15. Однако в понедельник и во вторник возможен небольшой кратковременный дождь.

"А вот в среду заметно похолодает. Свежие арктические воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, и температура понизится на 6—7 °С", - цитирует телеканал RT Вильфанда.

Ситуация нормализуется к выходным, и небо над Москвой вновь очистится от облаков. Температура воздуха повысится до +23…+25 градусов, при этом никаких осадков не ожидается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу и воскресенье, 25 - 26 августа, погода в столице будет по-летнему солнечной.

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