Актриса Галина Польских попала в больницу с сильнейшей аллергией

СЕГОДНЯ 22:03 2018-08-19T22:03:28+03:00

78-летняя артистка обратилась к медикам, когда поняла, что ей стало тяжело дышать, а тело покрылось сыпью

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Известная советская и российская актриса Галина Польских попала в одну из больниц Подмосковья с признаками сильнейшей аллергии. Женщина находилась на своей даче, когда ей внезапно стало плохо. Тело 78-летней артистки покрылось сыпью, а дыхание стало прерывистым.

Тогда Польских решила обратиться за помощью к медикам. Врачи оказали актрисе российского кино всю необходимую первую помощь, а потом отпустили домой. По данным "Пятого канала", причиной возникновения аллергической реакции стал уку осы, однако в ряде других СМИ сообщается о том, что всему виной стали съеденные женщиной киви.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Галина Польских начала свою актерскую карьеру с роли в фильме "Дикая собака динго". После она сыграла еще более чем в 150 кинолентах, в том числе таких известных, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Двуликий Янус", "Невеста из Парижа" и "Взрослые игры".