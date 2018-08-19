Тренер "Локомотива" признался, что Смолову пока тяжело в новой команде

19 Авг. 23:02 2018-08-19T23:03:16+03:00

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Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин подвел итоги недавнего матча с "Крыльями Советов" и признался, что форварду Федору Смолову пока тяжело в новой команде. По его мнению, перешедшему из ФК "Краснодар" спортсмену станет гораздо легче после того, как он впервые отличится на поле.

"Ему тяжело. Нужен первый гол. Как только Федор забьет, станет легче", - приводятся слова тренера на сайте ФК.

Напомним, что в воскресенье, 19 августа, "Локомотив" и "Крылья Советов" встретились на поле в рамках четвертого тура российской премьер-лиги. В результате московский клуб обыграл своих соперников со счетом 0:1, передает сайт kp.ru.

По мнению Сёмина, теперь "железнодорожникам" будет "психологически полегче", поскольку в последнее время они часто подвергались критике. Что же касается непосредственного самого матча, то тренер признал отсутствие контроля над мячом во втором тайме, но отметил хорошие действия Гильерме Марито в последнем эпизоде.