2018-08-19T23:03:16+03:00
Спорт

Тренер "Локомотива" признался, что Смолову пока тяжело в новой команде

По мнению Юрия Семина, после первого забитого футболистом гола станет гораздо легче
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Футболист Федор СмоловФутболист Федор СмоловФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин подвел итоги недавнего матча с "Крыльями Советов" и признался, что форварду Федору Смолову пока тяжело в новой команде. По его мнению, перешедшему из ФК "Краснодар" спортсмену станет гораздо легче после того, как он впервые отличится на поле.

"Ему тяжело. Нужен первый гол. Как только Федор забьет, станет легче", - приводятся слова тренера на сайте ФК.

Напомним, что в воскресенье, 19 августа, "Локомотив" и "Крылья Советов" встретились на поле в рамках четвертого тура российской премьер-лиги. В результате московский клуб обыграл своих соперников со счетом 0:1, передает сайт kp.ru.

По мнению Сёмина, теперь "железнодорожникам" будет "психологически полегче", поскольку в последнее время они часто подвергались критике. Что же касается непосредственного самого матча, то тренер признал отсутствие контроля над мячом во втором тайме, но отметил хорошие действия Гильерме Марито в последнем эпизоде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жириновский: Английский язык в школах должен быть платным
Матвиенко призвала сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин
На Украине ответили США на обвинения в предательстве
Встреча Патрушева и Болтона состоится 23 августа в Женеве
После крупного ДТП в Москве из багажника автомобиля извлекли человека
Актриса Галина Польских попала в больницу с сильнейшей аллергией
Похолодание придет в Москву уже на следующей неделе
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8‍ балла
Президент Афганистана призвал талибов* к временному перемирию
Премьер-министром Словении стал бывший комик-пародист
Частные авиакомпании рассказали о самых странных причудах своих клиентов
В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 балла
Составлен рейтинг самых популярных у россиян автомобилей на "механике"
Пьяный водитель сбил толпу людей возле ночного клуба по Франции
Контракт на поставки Минобороны новых Су-57 будет подписан до конца лета
Египетские ученые выяснили, кто был похоронен в таинственном черном саркофаге