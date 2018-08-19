На Украине ответили США на обвинения в предательстве

19 Авг. 23:24 2018-08-19T23:24:54+03:00

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Соединенные Штаты могли бы сами закупать авиамоторы украинской компании «Мотор Сич», если не хотят, чтобы их продавали китайцам. Такое мнение высказал лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в ответ на обвинения американских СМИ в предательстве.

Как писал сайт kp.ru, ранееThe Washington Times сообщила, что Украина поставляет в Китай авиадвигатели «Мотор Сич». Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт указал, что «украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США».

«Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели!», - ответил Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Вашингтон не дает торговать с Пекином, но и сам украинскую продукцию не покупает. А «Мотор Сич» обанкротится, и ее квалифицированные сотрудники останутся без работы. Лично его, Ляшко, такая перспектива не устраивает.

«Украина является одной из пяти стран мира, которые делают самые современные авиадвигатели. Поэтому и «Мотор Сичь», и все другие стратегические предприятия ВПК должны работать на полную мощность, чтобы миллионы украинцев имели работу и большую зарплату, а Украина – деньги, чтобы быть сильною!», - заявил украинский радикал.