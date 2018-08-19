Матвиенко призвала сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

19 Авг. 23:46 2018-08-19T23:46:10+03:00

Средняя зарплата женщин в РФ на 26% ниже среднего заработка мужчин

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В России женщины и мужчины получают разные заработные платы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сотрудницы зарабатывают лишь 74% от средней зарплаты представителей сильного пола.

«Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», - отметила Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь».

Однако, по ее мнению, этот разрыв все еще остается большим и несправедливым, поскольку дело не только в том, что женщин все еще меньше мужчин на высокооплачиваемых позициях, передает Интерфакс.

«Нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», - подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко призвала сокращать этот разрыв, проявить активность профсоюзам в этом вопросе и пообещала поддерживать все инициативы, направленные на устранение гендерного неравенства в оплате труда.

Напомним, сайт kp.ru приводил данные Госкомстата в начале августа. По итогам первого полугодия средняя зарплата россиян составила 42550 руб в месяц. Это на 11,2% больше, чем было по итогам первой половины 2017 года.