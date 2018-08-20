2018-08-20T00:48:30+03:00
Умные вещи

В мире растут продажи телефонов без выхода в интернет

Одновременно люди стали меньше покупать смартфоны
Юлия ДИВЕЕВА
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Люди возвращаются к обычным мобильным телефонам, чтобы не зависеть от соцсетейЛюди возвращаются к обычным мобильным телефонам, чтобы не зависеть от соцсетейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во всем мире люди стали чаще покупать мобильные телефоны, в которых нет функции выхода в интернет. Так в прошлом году этот показатель вырос на пять процентов.

Рост продаж в этом секторе отмечен впервые за долгие годы. При этом на 2% упал спрос на смартфоны, передает телеканал Sky News.

Как пояснила одна из покупательниц кнопочного телефона, жительница Лондона Мэри Эрскин, она решила оградить себя от соцсетей и постоянного «сидения в телефоне».

«Меня просто раздражал тот факт, что я постоянно была в нем. Один мой друг сказал: «Ты проверяешь его по 150 раз в день». Вы постоянно находитесь на страницах в Facebook и Instagram. И чем чаще вы заходите туда, тем больше чувствуете, что вам это необходимо», - сказала она.

Как отметила британский психолог Дарья Касс, люди часто понимают, что слишком много времени уделяют соцсетям, но не могут остановиться и становятся зависимыми от смартфонов. По ее словам люди начинают бояться пропустить какое-нибудь событие на своих страницах, что является причиной их привязанности к телефонам. При этом у них могут появится все симптомы наркоманов, такие как отстраненность, беспокойство, потеря контроля над собой.

Исследование проведенное в Великобритании показало, что 78% жителей страны признаются, что не могут жить без своих смартфонов. В среднем пользователи проводят два с половиной часа в своих телефонах, но среди молодежи от 18 до 24 лет эта цифра увеличивается до трех часов и 15 минут в день.

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