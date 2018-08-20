Новый фильм с Кевином Спейси собрал в прокате всего $287 за первый уикенд

СЕГОДНЯ 01:23 2018-08-20T01:23:11+03:00

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Вышедший на экраны США фильм «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси собрал за первые выходные в прокате всего 287 долларов. В первый день картина заработала 126 долларов, а во второй – 161 доллар. То есть, каждый кинотеатр, в котором идет лента, заработал на нем за уикенд 53 доллара

«Если средняя цена билета на сегодняшний день 9 долларов и 27 центов, это означает, что в каждый кинотеатр пришли менее шести человек», - отмечает журнал The Hollywood Reporter.

Фильм не взяли к показу кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Вместе со Спейси в фильме снимались Эмма Роберс, Сьюки Уотерхаус и Энсел Элгорт. Он рассказывает реальную историю, произошедшую в америке в 1980-х годах.

Как рассказывал сайт kp.ru, в прошлом году стало известно, что много лет назад Спейси пытался соблазнить 14-летнегоактера Энтони Рэппа. После разразившегося сканадала, обладатель двух Оскаров открыто признался в своей нетрадиционной ориентации.

За этим посыпались новые обвинения Кевина в домогательствах от разных молодых актеров. В итоге создатели сериала "Карточный домик" отказались от его участия в новом сезоне, в Ридли Скотт заменил Спейси в фильме "Все деньги мира".