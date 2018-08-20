2018-08-20T01:40:49+03:00
Политика

В Кремле подтвердили приглашение Ким Чен Ына в Россию

Однако глава КНДР не приедет в сентябре на Восточный экономический форум
Юлия ДИВЕЕВА
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Ким Чен Ын не приедет в Россию в сентябреКим Чен Ын не приедет в Россию в сентябреФото: REUTERS
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В России ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, приглашение главе КНДР передал 31 мая в Пхеньяне министр иностранных дел России Сергей Лавров. В приглашении, как один из возможных поводов для такого визита, фигурировал Восточный экономический форум. Однако стало известно, что в это время Ким Чен Ын будет занят.

«Появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдет как раз в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын», - пояснил Ушаков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что прорабатываются и другие даты визита в Россию лидера КНДР.

Как писал сайт kp.ru, Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе втсречи договорились провести саммит КНДР – Россия на высшем уровне.

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