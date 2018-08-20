В Турции обстреляли здание американского посольства

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-20T09:40:37+03:00

К частью, в результате инцидента никто не пострадал

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В Анкаре неизвестные обстреляли здание американского посольства в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 5:00 по местному времени (совпадает с московским). Нападавшие сделали четыре или пять выстрелов по зданию из легкового автомобиля белого цвета, после чего немедленно скрылись. По данным телеканала CNN Turk, одна из пули разила окно помещения для охраны, но к счастью, никто не пострадал.

В настоящее время поиском злоумышленников занимается полиция, установить их личности пока не удалось.

Отметим, что нападение на посольство произошло на фоне продолжающегося ухудшения отношений между США и Турцией. Стороны обменялись взаимными санкциями и торговыми ограничениями, поводом для которых стал отказ Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире еще в 2016 году.

Внешнеполитическая напряженность подстегнула падение курса турецкой лиры и дала повод руководству страны обвинить во всех экономических трудностях партнеров из Вашингтона.