2018-08-20T09:46:12+03:00
Общество

Росстандарт разрешит будить студентов по утрам

Ведомство утвердило ГОСТ, который обязывает комендантов общежитий ввести «утреннюю побудку»
Ася РОМАНЧУК
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Студентов будут будить в общежитиях, чтобы не опаздывали на парыСтудентов будут будить в общежитиях, чтобы не опаздывали на парыФото: Тимур ХАНОВ
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В России разработали новый ГОСТ, который наведет порядок в студенческой жизни. Новый документ научит правильно организовывать общежития, а комендантам будет предложено ввести «утреннюю побудку» для студентов.

Будить придется не всех подряд, а только тех, кто закажет данную услугу.

В обязанности администрации общежития так же будет входить вызов скорой помощи и предоставление медицинской аптечки.

Бесплатно студенты могут получить утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.

Особое требование будет предъявляться к чистоте комнат и коридоров. Коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.

Кроме того, ГОСТ прописывает, что в комнате должно жить не более четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться один санузел.

Если общежитие семейного типа, то на одну семейную пару положена комната в 12 кв.м. с пятиметровой кухней, прихожей и санузлом.

Рядом с общежитиями рекомендовано обустроить для студентов парковку или гараж.

Администрациям разрешено вести коммерческую деятельность. Можно взимать деньги за интернет, телевидение.

В коридорах могут появиться автоматы с напитками и снеками, фитнес-зал, сейфы, пишет газета «Известия».

Нововведение уже утверждено Росстандартом. «...Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» вступит в силу 1 марта 2019 года.

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