Росстандарт разрешит будить студентов по утрам
В России разработали новый ГОСТ, который наведет порядок в студенческой жизни. Новый документ научит правильно организовывать общежития, а комендантам будет предложено ввести «утреннюю побудку» для студентов.
Будить придется не всех подряд, а только тех, кто закажет данную услугу.
В обязанности администрации общежития так же будет входить вызов скорой помощи и предоставление медицинской аптечки.
Бесплатно студенты могут получить утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.
Особое требование будет предъявляться к чистоте комнат и коридоров. Коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.
Кроме того, ГОСТ прописывает, что в комнате должно жить не более четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться один санузел.
Если общежитие семейного типа, то на одну семейную пару положена комната в 12 кв.м. с пятиметровой кухней, прихожей и санузлом.
Рядом с общежитиями рекомендовано обустроить для студентов парковку или гараж.
Администрациям разрешено вести коммерческую деятельность. Можно взимать деньги за интернет, телевидение.
В коридорах могут появиться автоматы с напитками и снеками, фитнес-зал, сейфы, пишет газета «Известия».
Нововведение уже утверждено Росстандартом. «...Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» вступит в силу 1 марта 2019 года.