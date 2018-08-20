Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится летом 2019 года

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-20T11:01:06+03:00

На данный момент уже построены четыре пути и две платформы

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Терминала "Аэроэкспресс" как такового в Домодедово не было, пассажиры выходили с платформы и пешком шли в здание аэропорта. Так продолжается и сейчас. Но станет комфортнее - ожидать поезд можно будет в теплом здании, а зайти в аэропорт по переходу. И уже совсем скоро - терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится летом 2019 года.

- Ведется строительство нового терминала общей площадью более 6 000 квадратных метров и пропускной способностью в 1500 пассажиров в час. Будут построены дополнительно приемно-отправочные пути и две платформы, объединенные единым навесом, а также четырехэтажное здание железнодорожного терминала "Аэроэкспресс", который будет соединен с аэропортом подземным переходом, - рассказали в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

В настоящее время уже построены четыре пути (раньше их было два) и две платформы (до этого была одна).

- Проведение работ никак не мешает движению аэроэкспрессов, рейсы осуществляются в соответствии со штатным расписанием. Установлен временный навес и переход, – объяснил исполняющий обязанности генерального директора "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский.