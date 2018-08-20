СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-20T11:38:42+03:00

В Каталонии ликвидировали вооруженного ножом мужчину, попытавшегося напасть на полицейских Фото: REUTERS

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Утром в понедельник вооруженный ножом мужчина ворвался в полицейский участок в городе Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона, автономное сообщество Каталония. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

«Вооруженный ножом мужчина пришел сегодня утром в полицейский участок города Корнелья-де-Льобрегат с целью атаковать сотрудников полиции. Он был застрелен. Инцидент произошел чуть раньше 6 утра (07.00 мск)», - говорится в сообщении каталонской полиции Mossos d'Esquadra.

По данным местных СМИ, злоумышленником оказался 29-летний выходец из Алжира, проживавший в Испании. Войдя в полицейский участок мужчина выкрикнул исламистский лозунг. Находившийся в дежурной части полицейский немедленно открыл огонь по нападавшему. К моменту прибытия медиков подозреваемый скончался от полученных ран.

Расследование инцидента продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего. Каталонские правоохранители проинформировали о случившемся органы внутренних дел и службы безопасности Испании.