В России предлагают сократить число приемных детей в одной семье

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-20T12:18:11+03:00

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В России могут ограничить число детей, которые попадают в приемные семьи. Министр образования и науки Ольга Васильева уверена, что нужно четко регламентировать сколько детей может взять одна семья. В противном случае, многие родители набирают детвору только ради пособий, а сами дети живут не в самых лучших условиях. В пользу этой версии говорит и статистика насилия над приемными детьми в многодетных семья.

Новый законопроект может вступить в силу уже в 2020 года. Его разработкой занималось Министерство просвещения.

Документ регламентирует, что в одной семье может воспитываться не более восьми детей с учетом кровных. В противном случае, бесконтрольная раздача детей по семья создает все те же детские дома, где дети обделены внимания и не чувствуют семьи, - сообщает газета «Известия».

«При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе», — указано в законопроекте.

Еще одно изменение коснется самой системы отбора приемных семей. К родителям ужесточат требования и обяжут проходить психологическую экспертизу.

Эксперты уверены, что одним количественным ограничением проблему жестокого обращения к приемным детям не решить. Нужно вводить новые правовые формы проживания детей в семьях.

- Ограничение приведет только к тому, что приемных семей станет меньше. А сиблинги - братья и сестры, которых нельзя разлучать, - не будут находиться в семье. Ведь редко бездетные семьи готовы взять 2-3 детей, родных по крови. Нужно вводить новую форму - семейный детский дом, чтобы позволить людям с хорошими педагогическими способностями, которые могут воспитать более восьми детей, этим заниматься, - отметила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.