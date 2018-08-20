Эксперты: отмена роуминга будет выгодна не всем абонентам

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-20T12:34:19+03:00

Эксперты уверены, что отмена роуминга будет выгодна не всем абонентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже с 20 августа «Билайн» отменит внутрисетевой роуминг. Остальные операторы сделают это до начала осени

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Эксперты уверены, что отмена внутрисетевого роуминга будет выгодна не всем абонентам. Те, кто часто путешествуют по России, конечно, ощутят выгоду. А те, кто не выезжает за пределы одного региона, будут оплачивать ненужную услугу.

Первым отменить роуминг обещают для абонентов «Билайн». Это произойдет уже сегодня, 20 августа. «Мегафон» пересмотрит тарифы на связь до конца лета, МТС в начале сентября, а в Теле2 заявляют, что часть тарифов уже соответствует требованиям и не предполагает платы за звонки в другие регионы РФ.

Эксперты уверены, что сотовые компании не будут нести убытки, плата за роуминг уже включена в тарифы. Так как пользуются услугой не все абоненты, одни будут компенсировать траты других.

Сотовые компании обещают, что во всех тарифных планах при звонках внутри России все входящие теперь будут бесплатными.

- Но за исходящие, конечно, придется платить,- пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Информационно-аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

Сайт kp.ru писал, что в России будет отменен внутрисетевой роуминг. «Большая четверка» операторов согласилась выполнить предписание ФАС.