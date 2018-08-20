2018-08-20T12:51:24+03:00
Экономика

Средний чек россиян в магазинах достиг двухлетнего минимума

По данным холдинга «Ромир», сокращение затрат на покупки продолжается четвертый месяц подряд
Денис СУХОВ
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Средний чек россиян в магазинах достиг двухлетнего минимумаСредний чек россиян в магазинах достиг двухлетнего минимумаФото: Евгения ГУСЕВА
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Сумма среднего чека россиян в магазинах продолжает сокращаться и в июле достигла минимального значения за последние два года — 496 рублей. Об этом свидетельстуют данные исследования холдинга «Ромир».

Отмечается, что сумма среднего чека падает четвертый месяц подряд и в июле просела сразу на 3,3% по сравнению с июнем этого года.

Россияне уменьшают свои траты на покупки пракически во всех федеральных округах страны, и только на Северном Кавказе в июле местное население стало тратить в магазинах сразу на 92 рубля или на 15% больше.

В Южном федеральном округе средняя сумма чека сократилась на 7,6%, в Дальневосточном — на 7,5, в Центральном — на 0,3%.

Москвичи стали тратить за один поход в магазин на 1,2% меньше, оставляя в нем в среднем 677 рублей. Жители Санкт-Петербурга уменьшили траты на 7%, до 636 рублей.

В целом, наибольшее падение суммы среднего чека зафиксировано в городах с населением от 500 000 тысяч до 1 млн человек(минус 7,3%). В городах с населением менее полумиллиона человек снижение составило всего около 0,3%.

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