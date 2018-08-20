Оплачивать покупки в интернет-магазинах можно будет без банковской карты

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-20T12:52:11+03:00

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В 2019 году россиянам разрешат оплачивать покупки в интернете и не указывать банковскую карту. Оплата будет совершена только при указании почтового ящика.

Работать такая система будет после установки специальной программы на смартфон. Приложение уже разрабатывает ассоциация «Финтех» при ЦБ.

Эксперты уверены, что упрощение процедуры оплаты приведет к росту интернет-торговли. А, самое главное, снизится риск сбора данных банковских карт мошенниками.

Планируется, что все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. При регистрации на платформе клиент указывает данные своей банковской карты. Программа запоминает сведения и в момент совершения покупки предлагает ввести только адрес почты. Платеж формируется системой самостоятельно, вводить дополнительные сведения, такие как срок действия и CVV-код, не нужно.

Разработчики уверяют, что приложение будет максимально защищено от взломов и персональные данные не попадут в руки преступникам, отметили источники газеты «Известия».

Еще один плюс приложения: клиент будет вводить минимальное количество личных данных, а значит, допускать меньше ошибок. Сейчас только трое из десяти человек, зашедших на сайт интернет-магазина, совершают покупку.

Эксперты в области цифровой безопасности указывают на слабые стороны идеи: электронную почту часто взламывают, а сами пользователи забывают и меняют пароли.