2018-08-20T13:05:14+03:00
В мире

Пентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджер

Программа должна получить надежную защиту от попыток взлома и передовые алгоритмы шифрования данных пользователей
Денис СУХОВ
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Пентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджерПентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджерФото: REUTERS
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Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило конкурс на создание анонимного и устойчивого к попыткам взлома мобильного мессенджера.

Отмечается, что программа должна обеспечивать полную конфиденциальность пользователя и надежную передачу сообщений даже в случае, если хакеры получат доступ к какому-либо из узлов системы. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы тендера.

Пользовательские данные и сообщения должны быть зашифрованы инновационными алгоритмами, а сам мессенджер должен обладать возможностью функционировать в собственной локальной сети даже без связи с интернетом.

Предполагается, что приложение будет разработано до 2023 года для платформы Android. Всего на разработку программы и соответствующие исследования будет выделено 44 млн долларов.

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