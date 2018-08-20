Пентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджер

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-20T13:05:14+03:00

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Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило конкурс на создание анонимного и устойчивого к попыткам взлома мобильного мессенджера.

Отмечается, что программа должна обеспечивать полную конфиденциальность пользователя и надежную передачу сообщений даже в случае, если хакеры получат доступ к какому-либо из узлов системы. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы тендера.

Пользовательские данные и сообщения должны быть зашифрованы инновационными алгоритмами, а сам мессенджер должен обладать возможностью функционировать в собственной локальной сети даже без связи с интернетом.

Предполагается, что приложение будет разработано до 2023 года для платформы Android. Всего на разработку программы и соответствующие исследования будет выделено 44 млн долларов.