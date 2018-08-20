Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной угрозы

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-20T13:11:09+03:00

В Москве сегодня местами пройдет дождь с порывами ветра до 18 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня, 20 августа, Росгидрометцентр объявил в Московском регионе «желтый» уровень опасности, из-за порывистого ветра сохраняется угроза распространения лесных пожаров.

"Желтый" уровень означает, что ожидается потенциально опасная погода. По прогнозам Росгидромета, она сохранится в регионе в течение 20 августа.

Воздух в Москве прогреется до 24 градусов, будет облачно с прояснениями. На протяжении всего дня в регионе ожидаются кратковременные дожди с порывами ветра до 18 метров в секунду.