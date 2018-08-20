2018-08-20T13:33:56+03:00
Происшествия

Турист из России погиб на пешеходном маршруте в национальном парке Испании

По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце
Алексей САМУСЬКОВ
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Несмотря на то, что группу сопровождал врач, спасти 63-летнего мужчину не удалось.Несмотря на то, что группу сопровождал врач, спасти 63-летнего мужчину не удалось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российский турист погиб во время прохождения 11-километрового пешего маршрута Ruta del Cares в национальном парке Испании Picos de Europa, сообщает El Comercio.

Во время движения группы туристов 63-летнему мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание. Экскурсия проходила в сопровождении врача, он оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, но привести его в чувства так и не смог.

Тело погибшего мужчины эвакуировали из парка при помощи вертолета санитарной авиации.

Напомним, 7 августа два альпиниста сорвались со скалы в Республике Алтай. Они спускались с Ак-Тру - это одна из вершин Северо-Чуйского хребта. Оба туриста получили тяжелые травмы, один из них скончался на месте, другого эвакуировали вертолетом МЧС в больницу в Горно-Алтайске.

27 июля иркутский альпинист Сергей Глазунов погиб при восхождении на вершину «Латок-1» в Пакистане. Он сорвался с высоты 1,5 километра.

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