Лавров: США искусственно тормозят процесс возвращения сирийских беженцев

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-20T13:48:12+03:00

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США искусственно тормозя процесс возвращения сирийских беженцев на родину, отказываясь участвовать в восстановлении инфраструктуры арабской республики. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

«США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии», - заявил российский министр.

Лавров напомнил, что ранее спецпредставитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео.

«И по итогам их переговоров Госдеп в комментарии употребил такое выражение, как «даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии...Это как раз подчёркивает то, о чём мы только что говорили, — наличие искусственных попыток затормозить процесс возвращения беженцев», - добавил глава МИД РФ.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что перенаправят $230 млн, изначально предназначенные для восстановления Сирии, на другие внешнеполитические приоритеты.

Кроме того, было объявлено, что США намерены сохранять военное присутствие в Сирии вплоть «до полной ликвидации «Исламского государства*». Международную помощь в восстановлении арабской республики Госдеп допускает только в случае начала «политического процесса», включая подготовку новой конституции страны.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.