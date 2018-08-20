Курс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублей
Курс доллара на 21 августа 2018 года, установленный Банком России, вырос на 30 копеек и составит 67,18 рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Таким образом стоимость рубля, выраженная в долларах, снизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,45%.
Официальный курс евро прибавил 53 копейки и составит 76,72 рублей. Стоимость рубля, выраженная в евро, снизилась на 0,7%.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составит 71,47 рубля.
Ранее торги на Московской бирже начались с бодрого подъема курса доллара, который сразу прибавил 20 копеек (до 67,23 рублей) по сравнению с уровнем закрытия вечером в пятницу. Евро, в свою очередь, подтянулся на 7 копеек, до 76,77 рублей.
Позже в течение дня рубль замедлил темпы снижения, но продолжил торговаться в минусе по отношению к доллару.
По мнению экспертов, негативная динамика рубля обусловлена ожиданием вероятного введения очередных американских санкций, а также дешевеющей нефтью.