2018-08-20T14:09:33+03:00
Экономика

Курс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублей

Официальный курс доллара на 21 августа 2018 года, установленный Центробанком, вырос на 30 копеек
Денис СУХОВ
Поделиться:
Курс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублейКурс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс доллара на 21 августа 2018 года, установленный Банком России, вырос на 30 копеек и составит 67,18 рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом стоимость рубля, выраженная в долларах, снизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,45%.

Официальный курс евро прибавил 53 копейки и составит 76,72 рублей. Стоимость рубля, выраженная в евро, снизилась на 0,7%.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составит 71,47 рубля.

Ранее торги на Московской бирже начались с бодрого подъема курса доллара, который сразу прибавил 20 копеек (до 67,23 рублей) по сравнению с уровнем закрытия вечером в пятницу. Евро, в свою очередь, подтянулся на 7 копеек, до 76,77 рублей.

Позже в течение дня рубль замедлил темпы снижения, но продолжил торговаться в минусе по отношению к доллару.

По мнению экспертов, негативная динамика рубля обусловлена ожиданием вероятного введения очередных американских санкций, а также дешевеющей нефтью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрея Мягков опроверг слухи о параличе свой жены, актрисы Вознесенской
Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране
Лавров: США искусственно тормозят процесс возвращения сирийских беженцев
Ученые предложили бороться с алкоголизмом при помощи видеоигры
Турист из России погиб на пешеходном маршруте в национальном парке Испании
В МИД РФ рассчитывают на достижение долговременного мира в Афганистане
Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной угрозы
Пентагон разрабатывает анонимный мобильный мессенджер
Оплачивать покупки в интернет-магазинах можно будет без банковской карты
Средний чек россиян в магазинах достиг двухлетнего минимума
Эксперты: отмена роуминга будет выгодна не всем абонентам
Из-за дыма от лесных пожаров на западе Канады отменили авиарейсы
Минобороны: В частях ЦВО и ВВО началась внезапная проверка боеготовности
В России предлагают сократить число приемных детей в одной семье
Сирийские власти начали восстанавливать систему водоснабжения в Восточной Гуте
«Техническая правка»: Эксперт оценил эффект от установления единой минимальной цены на водку
В Каталонии ликвидировали вооруженного ножом мужчину, попытавшегося напасть на полицейских
Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в России
Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится летом 2019 года
Минпромторг: Россия не будет строить вертолетоносцы для ВМФ
Россия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 году