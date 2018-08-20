СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-20T14:09:33+03:00

Курс доллара на 21 августа 2018 года составит 67,18 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара на 21 августа 2018 года, установленный Центробанком, вырос на 30 копеек

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Курс доллара на 21 августа 2018 года, установленный Банком России, вырос на 30 копеек и составит 67,18 рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом стоимость рубля, выраженная в долларах, снизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,45%.

Официальный курс евро прибавил 53 копейки и составит 76,72 рублей. Стоимость рубля, выраженная в евро, снизилась на 0,7%.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составит 71,47 рубля.

Ранее торги на Московской бирже начались с бодрого подъема курса доллара, который сразу прибавил 20 копеек (до 67,23 рублей) по сравнению с уровнем закрытия вечером в пятницу. Евро, в свою очередь, подтянулся на 7 копеек, до 76,77 рублей.

Позже в течение дня рубль замедлил темпы снижения, но продолжил торговаться в минусе по отношению к доллару.

По мнению экспертов, негативная динамика рубля обусловлена ожиданием вероятного введения очередных американских санкций, а также дешевеющей нефтью.