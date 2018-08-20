СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-20T14:13:15+03:00

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Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране. Об этом заявил министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане в понедельник, 20 августа.

"Total официально вышла из проекта "Южный Парс. Фаза 11", - сказал Зангане.

Он отметил, что концерн сообщил о выходе из проекта больше двух месяцев назад, передает агентство Fars.

Компания Total является ключевым участником (доля 50,1%) консорциума по освоению крупнейшего в мире газового месторождения. Еще 30% консорциума являются собственностью китайской компании CNPC, 19,9% - иранской Petropars. Иран проводит поэтапное освоение "Южного Парса", площадь которого разделена на 28 фаз.

Total заявил о планах выйти из иранского соглашения после выхода из ядерной сделки с Ираном со стороны США и планах вернуть старые, а также ввести новые санкции. Отмечалось, что концерн не сможет продолжать участвовать в проекте "Южный Парс. Фаза 11".