2018-08-21T07:48:47+03:00
Общество

В городе Яровое Алтайского края открылся частно-государственный гемодиализный центр

Теперь пациенты с почечной недостаточностью из отдаленных районов смогут лечиться дома
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В городе Яровое Алтайского края открылся частно-государственный гемодиализный центр. Центр оснащен 6 аппаратами «искусственная почка», очищающими кровь больным с почечной недостаточностью. Ежедневно он принимает до 36 пациентов, что позволит полностью закрыть потребность для жителей Славгородской зоны, страдающих терминальными стадиями болезней почек. Услуги центра оплачиваются за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

За три года в крае удалось существенно улучшить ситуацию с обеспечением заместительной почечной терапией. В марте в Рубцовске открылся еще один диализный центр. Если раньше на процедуру гемодиализа жителям Рубцовска и Славгородской зоны приходилось ездить в Барнаул, то теперь они получают ее дома.

Центры работают на принципах государственно-частного партнерства, поэтому краевые власти намерены поддерживать подобные начинания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Кабуле
Большинство американцев не видят необходимости в антироссийских санкциях
На алкоголе могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
Ким Чен Ын раскритиковал северокорейское здравоохранение
Коппола подтвердил, что Вайнона Райдер и Киану Ривз могут быть женаты
Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем в обмен на "дружбу" с Китаем
США обвинили двух граждан Ирана в шпионаже
Глава британского МИД планирует убедить Трампа усилить санкции против России
Женщина и двое детей были ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой в названии
Погода в Москве на 21 августа 2018 года: ожидаются гроза и сильный ветер
Украинские силовики не пустили наблюдателей ОБСЕ на борт «Механика Погодина»
США военный вертолет совершил аварийную посадку на парковку у бара
В Нью-Йорке из-за двух козлов приостановили работу метро
Минздрав хочет размещать на бутылках спиртного устрашающие картинки
МИД РФ подтвердил визит талибов 4 сентября в Москву
Альбом группы Eagles стал самым продаваемым за всю историю
Nvidia представила видеокарт нового поколения GeForce RTX
В ООН подтвердили, что не намерены заниматься восстановлением Сирии
Трамп не намерен идти на уступки Турции в обмен на свободу Брансона
Три человека ранены во время перестрелки в Лондоне
Трамп не в восторге от повышений ФРС базовой ставки
В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США
Трамп назвал условие снятия санкций с России
Большинство опрошенных американцев высказались за хорошие отношения с Россией
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 гогда