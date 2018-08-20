20 Авг. 14:56 2018-08-21T07:48:47+03:00

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В городе Яровое Алтайского края открылся частно-государственный гемодиализный центр. Центр оснащен 6 аппаратами «искусственная почка», очищающими кровь больным с почечной недостаточностью. Ежедневно он принимает до 36 пациентов, что позволит полностью закрыть потребность для жителей Славгородской зоны, страдающих терминальными стадиями болезней почек. Услуги центра оплачиваются за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

За три года в крае удалось существенно улучшить ситуацию с обеспечением заместительной почечной терапией. В марте в Рубцовске открылся еще один диализный центр. Если раньше на процедуру гемодиализа жителям Рубцовска и Славгородской зоны приходилось ездить в Барнаул, то теперь они получают ее дома.

Центры работают на принципах государственно-частного партнерства, поэтому краевые власти намерены поддерживать подобные начинания.