Назначен новый заместитель главы Минкомсвязи

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-20T15:14:24+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил нового заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно распоряжению, опубликованном на сайте правительства в понедельник, 20 августа, на эту должность назначен Максим Паршин.

"Назначить Паршина Максима Викторовича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в распоряжении председателя правительства.

Ранее премьер-министр освободил от заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина, который выполнял эти функции с апреля прошлого года. До того, с 2013 года, он был президентом "Ростелекома".

По данным сайта Минэкономразвития, с января 2016 года Максим Паршин был главой департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.