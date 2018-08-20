2018-08-20T15:30:44+03:00
Политика

Песков: предстоящие санкции США против РФ нанесут вред всей международной торговле

Представитель Кремля подчеркнул, что ответные шаги российского руководства будут соответствовать интересам граждан страны
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предстоящий санкции Соединенных Штатов в отношении России нанесут ущерб всей международной торговле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующий законопроект Вашингтона он назвал продолжением недружественных и незаконных мер.

"Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Мы с большим вниманием его изучили, мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий",- сказал Песков журналистам в понедельник, 20 августа.

Он отметил, что ответные шаги российского руководства будут соответствовать интересам граждан страны, призвав при этом не забегать вперед в отношении реакции Кремля.

"Будем делать то, что собственно всегда делает президент Российской Федерации, он делает всё, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны",- добавил Песков.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США заявил о планах властей ввести новые санкции против России из-за якобы применения химического оружия в британском Солсбери. Ожидается, что 22 августа вступит в силу первый пакет санкций.

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