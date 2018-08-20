2018-08-20T16:06:59+03:00
Политика

Лавров: Тайная директива ООН запрещает международным организациям помогать в восстановлении Сирии

По словам главы МИД РФ, документ был подготовлен политическим департаментом секретариата организации еще в октябре прошлого года
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Тайная директива секретариата ООН запретила международным организациям помогать в восстановлении Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

По словам министра, российская сторона пыталась выяснить в штаб-квартире ЮНЕСКО, почему организация не использует свой потенциал для восстановления культурных памятников сирийской Пальмиры.

«Из объяснений, почему пока еще ЮНЕСКО не может активно этим заниматься, мы поняли, что существует некое указание из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке», - отметил Лавров.

После проверки выяснилось, что ООН действительно распространило такую директиву.

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики», - рассказал Лавров.

При этом в документе подчеркивалось, что оказывать арабской республике какую-либо помощь, кроме гуманитарной, можно будет только после прогресса в так называемом процессе «политического перехода».

Лавров отметил, что обсудил эту директиву с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, а также поинтересовался у него, почему подобные решения принимаются без участия и уведомления Совбеза ООН, который напрямую занимается сирийским урегулированием. В ответ глава организации «обещал разобраться».

«Все согласятся о недопустимости попыток одной группы стран манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретариатами международных организаций, чьи сотрудники должны быть беспристрастными и независимыми», - заключил Лавров.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что США искусственно тормозят процесс возвращения сирийских беженцев, отказываясь помогать в восстановлении инфраструктуры арабской республики.

В свою очередь в Вашингтоне подчеркивали, что любая международная помощь будет оказана Сирии только после запуска политического процесса, включая подготовку новой конституции.

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