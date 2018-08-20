2018-08-20T16:30:46+03:00
Политика

Песков: Путин может посетить военные учения "Восток 2018"

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер направит видеообращение участникам форума "Армия-2018"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин может побывать на военных учениях "Восток 2018", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не исключаю такой возможности. Если президент примет такое решение (посетить учения), мы сообщим", - пообещал Песков.

Он отметил, что Путин направит приветственное видеообращение участникам форума "Армия-2018", так как не сможет посетить его.

"Нет, президент не поедет, график ему, к сожалению, не позволяет. Но президент обратится к участникам международного военно-технического форума с видеообращением", - сказал пресс-секретарь Кремля.

В августе и сентябре 2018 года состоятся учения "Восток-2018" с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, учения будут масштабными и беспрецедентными. В мероприятиях примут участие военные Китая и Монголии. С 21 по 26 августа в подмосковном парке "Патриот" состоится форум "Армия-2018".

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