2018-08-20T17:02:55+03:00
Звезды

Мэрилин Мэнсон упал в обморок на сцене во время выступления в Техасе

Рок-музыкант после этого прервал свой концерт [видео]
Алексей САМУСЬКОВ
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Музыкант пока не делал официальных заявлений по поводу инцидента.Музыкант пока не делал официальных заявлений по поводу инцидента.Фото: REUTERS
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Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон во время выступления в городе Хьюстон, штат Техас, упал в обморок прямо на сцене, сообщает портал NME.

Концерт в Хьюстоне 18 августа проходил совместно с рок-музыкантом Робом Зомби. Во время исполнения кавер-версии песни "Sweet Dreams" певец почувствовал недомогание и попытался опереться на монитор, но не удержался на ногах и упал в обморок. Пока сам Мэнсон никак не прокомментировал произошедшее.

"Мой дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует из-за погоды. Наверное, он сейчас в автобусе и ему дурно. Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", — сказал Роб Зомби фанатам.

Несмотря на усилия Роба Зобми, концерт все-же пришлось прервать. Турне Мэнсона и Зомби будет возобновлено уже сегодня, 20 августа, в Денвере.

Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время концерта .

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