В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-20T16:47:17+03:00

"Рособоронэкспорт" поставил за рубеж продукцию на сумму более $7 млрд в 2018 году Фото: Минобороны РФ

Гендиректор компании Александр Михеев сообщил о подписании 600 контрактных документов, что позволило увеличить портфель заказов

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В 2018 году "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил продукцию за границу на сумму больше 7 млрд долларов.

"Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его данным, на портфель предприятия вошли шесть новых государств, объем - более 45 млрд долларов. В настоящее время "Рособоронэкспорт" представляет экспортные новинки на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

"В ходе "Армии-2018" рассчитываем значительно увеличить потенциал компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок", - добавил Михеев.

Он подчеркнул, что этот форум собирает большое количество иностранных делегаций, что позволяет "Рособоронэкспорту" извлечь максимальную выгоду из всех выставочных событий в мире, передает ТАСС.